Пермь, , 08:56 — REGNUM В Перми следователи начали проверку по факту избиения матерью сына-школьника. Поводом стало видео, выданное в эфир федеральным телеканалом.

Женщина кричала и била мальчика лет девяти. Ребенок пытался закрыться от побоев, однако мать продолжала нападения. На слова сына о боли мать отвечала: «Нет, не больно! Я тебя щас всю рожу изобью, если ты не возьмешь себя в руки».

Как сообщает СУ СКР инцидент произошел в Дзержинском районе Перми. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка, действиям должностных лиц территориальных органов системы профилактики. По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве.