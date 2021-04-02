Москва, , 08:37 — REGNUM Выходцы с Украины, из Таджикистана, Казахстана и Армении чаще других получали российское гражданство в 2020 году. Таковы данные МВД России, сообщает 2 апреля RT.

По словам заведующей лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольги Чудиновских, из этих стран и раньше прибывало больше всего людей. Однако жителям Украины российское гражданство с 2019 года предоставляют в гуманитарных целях, такой указ ранее подписал президент РФ.

Казахстан, Таджикистан и Армения и прежде входили в пятёрку «основных поставщиков новых граждан». Люди из этих стран переезжают в Россию, живут какое-то время по временному разрешению, работают, платят налоги и получают гражданство на этом основании, пояснила она.

По данным МВД, в январе-феврале 2021 года российское гражданство получили около 100 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. За тот же период минувшего года их было более 107 тыс. человек, за весь прошлый год — 656 тыс. человек.