Ульяновск, , 08:36 — REGNUM В Ульяновской области ремонтно-реставрационные работы Ленинского мемориала планируют завершить до конца 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам его встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.

На рабочей встрече были обсуждены вопросы развития социально-культурных проектов субъекта, реконструкция значимых объектов культуры, поддержка креативных индустрий и привлечение в регион кинопроизводства. Губернатор поблагодарил министра за «внимание к культурной сфере региона», отметив, что за последние пять лет при поддержке Минкультуры в строительство и реконструкцию «важных для жителей Ульяновской области объектов» вложено более 3 млрд рублей. В их числе — проект по созданию модельных библиотек.

Сергей Морозов также рассказал Ольге Любимовой о ходе реставрационных работ по сохранению Ленинского мемориала, который является объектом культурного наследия. По его словам, работы идут по графику, налажен «жёсткий контроль».

«С правительством России прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на полное завершение реконструкции. В настоящее время ведется работа с научно-проектными организациями по формированию экспозиции», — сказал Сергей Морозов.

По его словам, реставрацию мемориала планируется завершить до конца 2022 года.

Особое внимание в ходе встречи было уделено ремонту областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова, реконструкции Театра юного зрителя, поставке музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств.

«Нам важно получать обратную связь по поставкам, качеству. Должен быть чуткий мониторинг и совместная отработка этих вопросов», — подчеркнула министр культуры Ольга Любимова.

Также был обсуждён ход строительства культурно-образовательного центра — филиала Губернаторской школы для одарённых детей в Димитровграде. Были подняты вопросы проведения в 2023 году в Ульяновской области 22-х молодёжных Дельфийских игр России, создания центра для одарённых детей «Алые паруса», развития креативных индустрий и организации киносъёмок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала, который представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. В 2020 году в регионе в рамках празднования 150-летия со дня рождения Ленина, благоустраивали центральные улицы города.

Читайте ранее в этом сюжете: На срочный ремонт Ленинского мемориала Ульяновска выделили 440 млн рублей