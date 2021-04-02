Ульяновск, 2 апреля 2021, 08:36 — REGNUM В Ульяновской области ремонтно-реставрационные работы Ленинского мемориала планируют завершить до конца 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам его встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.
На рабочей встрече были обсуждены вопросы развития социально-культурных проектов субъекта, реконструкция значимых объектов культуры, поддержка креативных индустрий и привлечение в регион кинопроизводства. Губернатор поблагодарил министра за «внимание к культурной сфере региона», отметив, что за последние пять лет при поддержке Минкультуры в строительство и реконструкцию «важных для жителей Ульяновской области объектов» вложено более 3 млрд рублей. В их числе — проект по созданию модельных библиотек.
Сергей Морозов также рассказал Ольге Любимовой о ходе реставрационных работ по сохранению Ленинского мемориала, который является объектом культурного наследия. По его словам, работы идут по графику, налажен «жёсткий контроль».
По его словам, реставрацию мемориала планируется завершить до конца 2022 года.
Особое внимание в ходе встречи было уделено ремонту областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова, реконструкции Театра юного зрителя, поставке музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств.
Также был обсуждён ход строительства культурно-образовательного центра — филиала Губернаторской школы для одарённых детей в Димитровграде. Были подняты вопросы проведения в 2023 году в Ульяновской области 22-х молодёжных Дельфийских игр России, создания центра для одарённых детей «Алые паруса», развития креативных индустрий и организации киносъёмок.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала, который представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. В 2020 году в регионе в рамках празднования 150-летия со дня рождения Ленина, благоустраивали центральные улицы города.
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