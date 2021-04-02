Джакарта, , 08:36 — REGNUM Два резервуара с топливом на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina в Индонезии не удается потушить, сообщает CNN Indonesia.

По информации агентства по борьбе со стихийными бедствиями Западной Явы продолжают гореть два резервуара T 301 °F и T 301G.

Компании Pertamina пока не может оценить ущерб, причиненный пожаром.

Напомним, пожар на НПЗ в Индонезии произошел 29 марта 2021 года. В результате пожара около 30 человек получили ранения. Кроме того, шесть человек получили серьезные ожоги и 932 жителя были вынуждены покинуть свои дома.

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