Джакарта, 2 апреля 2021, 08:36 — REGNUM Два резервуара с топливом на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina в Индонезии не удается потушить, сообщает CNN Indonesia.
По информации агентства по борьбе со стихийными бедствиями Западной Явы продолжают гореть два резервуара T
Компании Pertamina пока не может оценить ущерб, причиненный пожаром.
Напомним, пожар на НПЗ в Индонезии произошел 29 марта 2021 года. В результате пожара около 30 человек получили ранения. Кроме того, шесть человек получили серьезные ожоги и 932 жителя были вынуждены покинуть свои дома.
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