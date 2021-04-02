Москва, , 08:35 — REGNUM Студенты из России смогут полноценно участвовать в новой программе студенческих обменов Erasmus+ с 2022 года, сообщили «Известиям» Национальном офисе программы в РФ.

Отмечается, что новая программа находится в процессе запуска, поэтому в 2021 году невозможно начать полноценное обучение, в текущем году можно присоединиться лишь по нескольким направлениям.

«Новая программа более инклюзивная, цифровая и зеленая. Она также будет более международной», — сообщили в Еврокомиссии.

По данным программы, в 2019 году учиться из России в Евросоюз отправились 2 214 студентов и преподавателей, в 2020 году — 2 172. Число тех, кто поехал учиться по программе из ЕС в РФ, в 2020 году составило 1 735 человек, в 2019 году — 1685.

Как сообщало ИА REGNUM, Erasmus —программа Евросоюза по обмену студентами и преподавателями между университетами стран членов ЕС, а также ряда других стран.

Напомним, ранее Тюменский государственный медицинский университет выиграл грант в 119 тыс. евро для реализации программы Erasmus + на разработку и внедрение дисциплины по пациентоориентированной коммуникации для студентов лечебного факультета.

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