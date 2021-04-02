Чита, , 08:33 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, иммунитет от COVID-19 получили почти 57 тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Также известно, что 44 854 человек уже полностью привиты.

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«По состоянию на 31 марта 2021 года в листе ожидания на прививку от коронавируса на портале Госуслуг записано 2818 забайкальцев, в медицинских организациях — 1 799 человек», — пояснила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 2 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 206 человек, причём 53 из них обнаружили за последние сутки. За весь период вакцинации в край поступило 64 162 дозы инъекции.

В апреле 2021 года планируется крупная поставка — более 42 тысяч доз вакцины. Ещё три тысячи доз планируют отправить в регион до конца мая.

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