Усть-Коксинский район, Алтай, , 08:32 — REGNUM В Республике Алтай следователи разбираются в обстоятельствах массового расстрела лошадей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, в ночь с 28 на 29 марта неизвестный в Усть-Коксинском районе открыл огонь по табуну лошадей, убив восемь кобыл и одного жеребца.

Ещё две кобылы были ранены. Лошади принадлежали трём местным жителям, которым в результате был причинён ущерб в размере 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества.

1 апреля правоохранители установили подозреваемого, которым оказался 36-летний житель Онгудайского района.

«В связи с тем, что указанное лицо занимает должность начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Онгудайскому району, данное уголовное дело передано районным прокурором в следственные органы следственного управления СК России по Республике Алтай для дальнейшего расследования», — отметили в ведомстве.

В настоящее время у мужчины изъяли оружие, назначена баллистическая экспертиза. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.