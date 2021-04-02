Ульяновск, , 08:33 — REGNUM Ульяновский автозавод сертифицировал спецверсию внедорожника «Патриот» для «Почты России». Об этом сообщается на сайте Drom.ru.

Отмечается, что регистрация данного транспортного средства говорит о намерении «Почты России» закупить «Патриоты».

Почтовая модель будет собираться в стандартной конфигурации с мотором ZMZ Pro рабочим объёмом 2,7 л. Будут выпускаться две версии внедорожника — бензиновая либо модель на сжатом природном газе. В качестве коробки передач будет либо пятиступенчатая механическая трансмиссия, либо шестидиапазонный гидромеханический «автомат» Punch 6L50.

Стоит отметить, что УАЗ только готовится выпустить на авторынок метановые «Патриоты».

Ранее гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов провёл в одном из ижевских дилерских центрах тест-драйв универсала Lada Vesta SW в цветах национальной почтовой службы.

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