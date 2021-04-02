Анадырь, , 08:29 — REGNUM Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин прошел вакцинацию от COVID-19. Он сообщил об этом 2 апреля на своей странице в соцсети Instagram.

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«Я сделал прививку. Сделайте и вы, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни», — говорится в сообщении главы Чукотки.

Также он добавил, что существует возможность отмены режима связанных с пандемией ограничений в регионе.

При этом Копин уточнил, что режим ношения защитных масок отменять пока преждевременно, так как существует риск заражения коронавирусом для людей старшего возраста, и поэтому, как считает губернатор региона, всем необходимо поставить себе прививки.

Отметим, на сегодняшний день на Чукотке выявили за все время пандемии 733 носителя коронавируса.