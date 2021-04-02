Нур-Султан, , 08:27 — REGNUM Центр приема жалоб предпринимателей при прокуратуре Казахстана поручил открыть президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом он написал 2 апреля на своей странице в Twitter.

Глава государства отметил, что проверки бизнеса в условиях пандемии должны быть прозрачными. Он призвал наказывать лишь злостных нарушителей.

«При прокуратуре должен функционировать колл-центр», — написал Токаев. Он добавил, что центр будет принимать жалобы бизнеса на нарушения, допущенные во время рейдов.

Токаев отметил необходимость введения отсрочки уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии. Кроме того, будет временно приостановлено принудительное взыскание налоговой и таможенной задолженностей.