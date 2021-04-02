Киев, , 08:26 — REGNUM В случае конфликта с Москвой Киев не останется «один на один» с противником. Поддержать Украину обещал Вашингтон. Такое заявление в ходе телефонных переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщили пресс-служба украинского оборонного ведомства.

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Министр обороны Украины проинформировал собеседника о ситуации на линии разграничения в Донбассе, в Крыму и на государственной границе Украины, а также обсудил с ним направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

«Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», — сообщили в пресс-службе минобороны Украины.

Также глава Пентагона подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта главнокомандующий вооружённых сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вдоль границы с Украиной. По его словам, это делается под видом подготовки к учениям «Запад-2021». Всего, подчеркнул Хомчак, РФ сможет сосредоточить здесь до 25 батальонных тактических групп дополнительно, при том, что по состоянию на 30 марта на «временно оккупированных» территориях удерживается 28 батальонных тактических групп противника».

Никаких доказательств украинский военный чиновник не предъявил, тем не менее в США на эту информацию отреагировали. Из-за того, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной, Европейское командование вооружённых сил США повысило уровень готовности войск до максимального. Кроме того, состоялся телефонный разговор начальников Генштабов США и России. Американская сторона пыталась «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит» на границе с Украиной.