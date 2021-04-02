Москва, , 08:27 — REGNUM Московские проекты стали победителями XVII ежегодного международного конкурса «Хрустальная гарнитура». В 2021 году в конкурсе участвовали более 330 человек, сообщается на портале мэра столицы.

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В номинации «Лучшее антикризисное применение технологий, партнерство» победил столичный проект горячей линии по коронавирусу. Она заработала весной 2020 года для москвичей, соблюдающих режим самоизоляции.

В номинации «Лучшая практика исходящего взаимодействия с клиентами» победил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он обзванивает москвичей, чтобы напомнить им о записи к врачу.

В номинации «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия» отмечен еще один проект Москвы — чат-бот на портале mos.ru. В 2020 году бот обработал более 800 тыс. обращений (47% от общего числа).

Как ранее сообщало, сотовый оператор Красноярска получил международную профессиональную награду «Хрустальная гарнитура».

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