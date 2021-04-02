Тольятти, Самарская область, , 08:29 — REGNUM Ветеринарного врача обвинили в получении взятки в Самарской области. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с 2016 года по 2018 год в Тольятти обвиняемая ветеринарный врач Самарского ветеринарного объединения Тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных, получила всего 63 тысячи рублей.

Следователи считают, что за это обвиняемая должна была оформлять и выдавать ветеринарные справки и свидетельства на продаваемую некоторыми фирмами продукцию животного происхождения без ее фактического осмотра.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре врача — хирурга военно-врачебной комиссии военного комиссариата заподозрили в получении взяток.