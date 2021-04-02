Тбилиси, , 08:42 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии заняли неконструктивную позицию, от которой не собираются отказываться, поэтому продолжать с ними диалог не имеет смысла. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 1 апреля заявил на заседании премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что в ходе завершившихся 30 марта переговоров с представителями правящей партии «Грузинская мечта» лидеры оппозиционных партий якобы отказались идти на компромисс при обсуждении предложения представителя Евросовета Кристиана Даниэльсона.

«Наша команда сделала максимум для достижения соглашения, но оппозиция не хотела соглашения, просила внести дополнительные пункты в документ и была настроена на срыв переговоров. Это подтверждают и представители сравнительно умеренной оппозиции», — заявил Гарибашвили.

По словам премьер-министра, в правительстве подготовили несколько важных проектов, на внедрении которых нужно сосредоточиться, поэтому времени на диалог с оппозицией не останется.

«У нас не будет возможности тратить время на эти бессодержательные и абсолютно непродуктивные переговоры», — отметил глава правительства.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. Даниэльсон дважды посещал Грузию, чтобы попытаться примирить власти и оппозицию, но оба раза переговоры закончились безрезультатно.

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