Москва, , 08:24 — REGNUM Торги по нефти 1 апреля закрылись ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,57%, до $64,62. После встречи ОПЕК+ цена снижалась до $62,36, но быстро восстановилась на 4,5%, до 65,14, выйдя в плюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Участники сделки ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении добычи нефти, ставя на дальнейшее восстановление мировой экономики после пандемии.

Рынок полагал, что в апреле Альянс сохранит квоты так же, как и в марте. Сначала цена снизилась, но быстро восстановилась.

Инвесторы посмотрели с другой стороны на решение участников сделки. Если они решили приступить к постепенному увеличению добычи, значит уверены в стабильности восстановления мирового спроса на энергоносители.

Согласно последним еженедельным данным по числу активных буровых от Baker Hughes, число буровых на нефть увеличилось с 324 до 337 шт. на прошлой неделе.

Число буровых на газ снизилось на одну единицу до 91 шт. Общее число буровых составило 430 против 417 шт. неделей ранее.

Сегодня, 2 апреля, торги по нефти не проводятся по случаю пасхальных праздников. Чтобы к новым покупкам подключились новые трейдеры, цене нужно закрепиться выше $65,50.

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