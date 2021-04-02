Кемерово, , 08:23 — REGNUM В Кемеровской области за сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались две женщины 1930 и 1939 года рождения, проживавшие в Новокузнецке и Кемерове.

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У обеих пациенток, как отмечается, развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Жительница Новокузнецка к тому же страдала сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы и энцефалопатии. У кемеровчанки болезнь протекала на фоне неврологической патологии.

Таким образом, всего за весь период пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 615 человек.