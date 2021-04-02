Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Планы о выделении Палестине $125 млн в качестве финансовой помощи рассматривают американские власти. Об этом 1 апреля сообщило издание The Hill со ссылкой на источник в Конгрессе США.

Подобные уведомления поступили в законодательный орган от госдепартамента и агентства по международному развитию (USAID). $75 млн из указанной суммы планируется направить на поддержку экономического роста в Палестине, а также на улучшение доступа ее жителей к основным удобствам.

Кроме того, еще $10 млн должны быть потрачены на «трансграничную деятельность по примирению». Журналисты The Hill отмечают, что новое решение о финансовой помощи связано с желанием главы Белого дома наладить отношения между США и Палестиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января бывший и. о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что Соединенные Штаты хотят восстановить отношения с Палестиной и сохранить их с Израилем. 25 марта его преемник, американский дипломат Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон собирается оказать Палестине финансовую помощь в размере $15 млн.

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