Чита, , 08:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 2 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 206 человек, причём 53 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 39 703 пациента (+78 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 797 человек. Уже третьи сутки в регионе не регистрируют смертей пациентов с коронавирусом.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 62 (+3 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 19 (+2 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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