Чебоксары, 2 апреля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Чувашии на восстановление многоквартирного дома, где накануне сгорела крыша, выделят средства из республиканского резервного фонда. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Cap.ru Пятиэтажка, на крыше которой произошёл крупный пожар

На месте происшествия побывали глава Чувашии Олег Николаев и прокурор республики Андрей Фомин. По словам сити-менеджера Канаша Виталия Михайлова, «дом пострадал серьезно», в результате пожара отключены газ, свет, теплоснабжение и водоснабжение, так как «в доме верхняя разводка».

Сегодня, 2 апреля, планируется начать муниципальные выплаты жильцам — не более 10 тыс. рублей на семью. Канашские депутаты прорабатывают вопрос о выделении дополнительных средств.

Глава республики Олег Николаев сообщил жильцам, что в республике «готовы объявить чрезвычайную ситуацию регионального масштаба» и на восстановление многоэтажного дома будут направлены средства из резервного фонда республики. Напомним, 1 апреля мэрия Канаша приняла решение о введении режима «Чрезвычайная ситуация муниципального характера».

Cap.ru На месте происшествия побывали глава Чувашии Олег Николаев, прокурор республики Андрей Фомин и руководитель минстроя Павел Данилов

Cap.ru Пятиэтажка, на крыше которой произошёл крупный пожар

В надзорном ведомстве отмечают, что в пятиэтажке год назад был проведен капитальный ремонт крыши. Прокурор Андрей Фомин взял на контроль проверку по факту пожара и провёл приём жителей дома.

В настоящее время специалисты обследуют техническое состояние многоэтажки на предмет дальнейшей эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о происшествии поступила 1 апреля в 03:30, горела крыша пятиэтажного четырёхподъездного дома по улице Разина, 10. Площадь возгорания составила 900 кв. метров, кровля выгорела. Пожар удалось потушить в 05:00. В результате происшествия пострадавших нет, эвакуированы 170 жильцов, в том числе 15 детей. Их временно разместили в местной школе, решается вопрос о предоставлении им временных мест в общежитии. Часть эвакуированных поселилась у родственников.

Следственное управление СКР и прокуратура проводят по данному факту проверку, в том числе в части работы управляющей компании.