Москва, , 08:17 — REGNUM Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируется поднять на 0,36 км, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«В соответствии с программой полёта Международной космической станции 2 апреля 2021 года специалисты… проведут коррекцию высоты её орбиты», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что двигатели корабля «Прогресс МС-14» проработают 129,3 секунды, в результате чего средняя высота орбиты МКС увеличится на 0,36 км и составит 419,8 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта высота орбиты Международной космической станции увеличили на 0,45 км. Высота орбиты МКС изменялась с целью создания баллистических условий перед запуском российского пилотируемого корабля «Союз МС-18». Планируется, что он будет запущен к орбитальной станции в апреле 2021 года.

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