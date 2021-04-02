Ак-Довурак, Тува, , 08:16 — REGNUM Врачу-стоматологу поликлиники в тувинском городе Ак-Довурак предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, после его укола скончалась пятилетняя девочка.

По данным следствия, местная жительница обратилась в больницу с жалобами на зубную боль своей дочери. Врач сказал ей купить две ампулы анестетика «Лидокаин». Несмотря на запрет использования лекарств, предоставленных пациентами, а также то, что «Лидокаин» не используется для инфильтрационной анестезии малолетним пациентам он сделал инъекцию анестетика в десну пациентки.

«В результате укола у ребёнка начались судороги, она потеряла сознание. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь малолетняя пациентка скончалась 31 марта т.г. в реанимационном отделении ГБУЗ «Барун-Хемчкиский ММЦ», — отметили в управлении.

Врач в настоящее время задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Причину смерти ребёнка установят судмедэксперты.

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