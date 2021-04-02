Джакарта, , 08:16 — REGNUM Вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

Синабунг выбросил столб дыма на высоту 500 метров над вершиной.

Жителям и фермерам в Индонезии рекомендуют не осуществлять деятельность в эвакуированных деревнях, а также в местах в радиусе трех километров от вершины горы.

Как сообщало ИА REGNUM, восхождение на вулкан Семеру в Восточной Яве откроют 1 апреля 2021 года после закрытия тропы в конце 2020 года.

Подробнее в материале: В Индонезии вновь разрешат подъём на вулкан Семеру