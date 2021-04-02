Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики принять вакцину против коронавируса при первой возможности. Об этом глава государства написал 2 апреля на своей странице в Twitter.

«Единственно надежным решением в борьбе с коронавирусом является вакцинация», — сказал глава государства. По его словам, за два месяца вакцину получили лишь 0,1% населения.

Токаев отметил, что ситуацию можно переломить за счет собственного производства вакцин и дополнительных поставок из-за рубежа.

Президент добавил, что обеспечить нормальный образ жизни граждан и секторов экономики можно только за счет продуманной стратегии вакцинации.

Напомним, массовая вакцинация населения Казахстана началась с 1 февраля 2021 года. В республике используют российскую вакцину «Спутник V», выпущенную на заводе в Караганде.

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