Благовещенск, , 08:15 — REGNUM Пожар в здании кардиохирургического центра по улице Горького в Благовещенске локализован на площади 1,6 тыс. кв. метров. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

«В 13:25 (07:25 мск) пожар в здании кардиохирургического центра Амурской медицинской академии локализован. Работа на месте продолжается», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в работах по ликвидации возгорания задействованы 59 человек личного состава и 28 единиц техники, а для проведения разведки с воздуха был использован беспилотник.

«Предварительно, площадь пожара составила 1600 кв. метров», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Благовещенске из хирургического корпуса кардиоцентра, где загорелась 2 апреля крыша здания, спасатели эвакуировали 67 пациентов.

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