Иркутск, , 08:14 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2136 человек, причём девять из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 2 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 62 088 человек (+166 за последние сутки).

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Госпитализирован 1471 пациент (+31 за последние сутки). Выздоровели 60 052 пациента (+191 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 261 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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