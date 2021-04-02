Москва, , 08:18 — REGNUM Технологию, которая позволяет за два дня адаптировать вакцину в случае мутации коронавируса, разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи. Об этом директор центра Александр Гинцбург рассказал в опубликованном 2 апреля интервью РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Он пояснил, что речь идёт о технологии на основе аденовирусных векторов. По последовательности спайк-белка, с изменённой первичной структурой, за сутки синтезируется новая последовательность. На следующие сутки её вставляют в использованный вектор.

Так специалисты получают новую генно-инженерную конструкцию, которую можно применять в качестве вакцины. Обсуждается вопрос о том, нужны ли все фазы испытаний такого препарата.

«Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство», — отметил Гинцбург.

Читайте также: В России назвали сроки завершения исследований вакцины «Спутник V»