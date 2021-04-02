Самара, , 08:12 — REGNUM Еще одна крупная пария вакцины от COVID-19 поступила в Самарскую область. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что поступившие 23,7 тысячи доз вакцины «ГамКовидВак» будут в скором времени доставлены в медучреждения области.

Отмечается, что, согласно данным на 1 апреля, в регионе завершили вакцинацию 118 тысяч желающих, всего поставили прививки свыше 175 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 апреля в области за сутки выявили 199 новых носителей коронавируса.