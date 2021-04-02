Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Власти США заинтересованы в стабилизации отношений Россией, однако винят в ухудшении отношений двух стран Москву. Об этом 2 апреля заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что двусторонние отношения России и США «достигли дна».

«Остается правдой, что мы продолжаем добиваться стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Просто наличие между нами этих глубоких разногласий, просто пребывание отношений в том состоянии, в котором они сейчас находятся, не означает, что не будет сфер тактического совпадения (интересов)», — сказал он.

Также Прайс отметил, что США, по его мнению, показали это в самом начале работы новой американской администрации, продлив на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Наш ответ (Лаврову) заключался бы в том, чтобы указать на то, почему отношения находятся в том состоянии, в котором они находятся», — также добавил глава пресс-службы Госдепа.

Кроме того, он вновь рассказал о всех претензиях Вашингтона по отношению к Москве, от якобы «нападения России» на демократию в США, до хакерских атак на американские правительственные компьютерные сети, к которым якобы тоже причастна российская сторона. При этом власти РФ многократно опровергали данные обвинения на самом высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Россия «подрывает деэскалацию» в Донбассе.