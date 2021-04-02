Майами, США, , 08:07 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Себастьяном Кордой в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 15 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:6 (9:7).

Рублёв пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две ошибки на подаче и два брейка.

В полуфинале турнира Рублёв сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

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