Москва, , 08:05 — REGNUM Торги на Мосбирже 1 апреля открылись повышением по рублевым парам. Основные валюты укреплялись до закрытия европейской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам торгов рубль ослабился к иностранным валютам. К доллару снижение было меньше из-за его ослабления на Форекс. Пара доллар/рубль повысилась на 0,75%, до 76,25 руб., евро/рубль — на 1,18%, до 89,82 руб., фунт/рубль — на 1,21%, до 105,54 руб.

Снижение курса рубля происходило под влиянием усиления геополитических и санкционных рисков. Давление также оказывал долговой рынок. Индекс RGBI снизился на 0,16%, до 145,38 пунктов.

Ослабление рубля было сдержано ростом нефтяных котировок на 4,5% после встречи ОПЕК+. Курс доллара снизился с достигнутого максимума 76,44 до 76,26 руб.

Участники сделки ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении добычи нефти, ставя на дальнейшее восстановление мировой экономики после пандемии.

Сегодня, 2 апреля, торги на Мосбирже открылись снижением по доллару, поскольку трейдеры продают доллар на Форекс. Рынок сегодня тонкий, так как во многих странах рынки закрыты из-за пасхальных праздников. Торги по нефти не проводятся.

Основное внимание участников рынка направлено на выход макроэкономических данных по занятости в США за март. Сильные данные (значение больше 750 тыс.) могут вызвать на рынке резкие ценовые колебания по валютным парам с долларом США на тонком рынке.

Несмотря на то, что торги по рублю открылись ростом, давление на него сохранится, так как инвесторы предпочитают оставаться в иностранной валюте перед выходными.

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