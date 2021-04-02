Джакарта, , 08:04 — REGNUM Огонь вновь вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в округе Индрамаю в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Пожар удалось быстро потушить.

Пожар возник в результате возгорания, образовавшегося под крышкой резервуара с топливом.

Компания Pertamina не сделала официального заявления о возобновлении пожара на НПЗ.

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Напомним, сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии 29 марта. Пожар удалось потушить лишь 31 марта. До сих пор причина пожара на нефтеперерабатывающем заводе неизвестна.

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