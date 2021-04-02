Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом (1 апреля было выявлено 44 новых случая). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, большинство из них были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии.

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Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии, таким образом, достигло 36 144. К настоящему времени 34 515 человек выздоровели от COVID-19, продолжают лечение в стационарах 486 пациентов. В амбулаторном режиме лечатся 353 носителя. Скончались с начала пандемии 790 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 669 коек, занято — 486, свободно — 183 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,6%», — отметили в оперштабе.