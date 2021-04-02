Бийск, Алтайский край, 2 апреля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Глава Бийска и единственного алтайского наукограда Александр Студеникин передумал уходить в отставку и отозвал соответствующее заявление о своем уходе. Как передает ИА REGNUM, это произошло 2 апреля, спустя всего пару дней после того, как дума города Бийска признала его работу и, соответственно, работу сотрудников администрации города за 2020 год неудовлетворительной.

Цитата из видео Мэр Бийска и единственного алтайского наукограда Александр Студеникин отозвал своё заявление об увольнении

Из объяснения мэра, записанного местной телекомпанией, сложно понять, что в действительности двигало чиновником, но претензии в свой адрес он признаёт. Более того, говорит, что был несколько шокирован тем, что в интернете поднялась волна поддержки.

Студеникин признал, что решение уйти с поста обдумывал неоднократно и что срыв программы по благоустройству территории города и снежный транспортный коллапс стали цепочкой закономерностей, которая привела к досрочной отставке.

«Как говорят, уходя — уходи. Для общества сейчас характерно настроение раскола, но чего точно Бийску не нужно — так это раскола. Я принимаю решение отозвать свое заявление о досрочном уходе с поста. Я приношу глубочайшие извинения губернатору Алтайского края», — заявил мэр.

Из его дальнейших слов следует, что Студеникин не согласовал свою отставку с главой региона Виктором Томенко.

Пообещав оправдать доверие жителей Бийска и выполнить все намеченное на 2021 г. планы, Студеникин «прошёлся» по поставившим ему «двойку» депутатам. Претензии касались пропусков заседаний Госдумы, когда обсуждался бюджет города, и отсутствия взаимодействия с депутатами регионального парламента по вопросу увеличения финансирования наукограду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Бийска заявлял, что решение уйти с поста было обдуманным и взвешенным.

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