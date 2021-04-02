Уходя — приходи: глава алтайского наукограда отозвал заявление об отставке
Бийск, Алтайский край, 2 апреля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Глава Бийска и единственного алтайского наукограда Александр Студеникин передумал уходить в отставку и отозвал соответствующее заявление о своем уходе. Как передает ИА REGNUM, это произошло 2 апреля, спустя всего пару дней после того, как дума города Бийска признала его работу и, соответственно, работу сотрудников администрации города за 2020 год неудовлетворительной.
Из объяснения мэра, записанного местной телекомпанией, сложно понять, что в действительности двигало чиновником, но претензии в свой адрес он признаёт. Более того, говорит, что был несколько шокирован тем, что в интернете поднялась волна поддержки.
Студеникин признал, что решение уйти с поста обдумывал неоднократно и что срыв программы по благоустройству территории города и снежный транспортный коллапс стали цепочкой закономерностей, которая привела к досрочной отставке.
«Как говорят, уходя — уходи. Для общества сейчас характерно настроение раскола, но чего точно Бийску не нужно — так это раскола. Я принимаю решение отозвать свое заявление о досрочном уходе с поста. Я приношу глубочайшие извинения губернатору Алтайского края», — заявил мэр.
Из его дальнейших слов следует, что Студеникин не согласовал свою отставку с главой региона Виктором Томенко.
Пообещав оправдать доверие жителей Бийска и выполнить все намеченное на 2021 г. планы, Студеникин «прошёлся» по поставившим ему «двойку» депутатам. Претензии касались пропусков заседаний Госдумы, когда обсуждался бюджет города, и отсутствия взаимодействия с депутатами регионального парламента по вопросу увеличения финансирования наукограду.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Бийска заявлял, что решение уйти с поста было обдуманным и взвешенным.
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