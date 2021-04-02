Чебоксары, , 08:03 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении четырёх жителей, которых обвинили в незаконном обороте наркотиков и легализации преступных доходов. Им инкриминируется 56 эпизодов преступлений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Организатором преступной группы следствие считает 26-летнего программиста из Чебоксар. Правоохранители считают, что в июле 2019 года он создал интернет-магазин по незаконной продаже синтетических наркотиков на территории Чувашии и Марий Эл, а затем привлёк к этой деятельности трёх местных жителей.

По версии следствия, члены преступной группы занимались сбытом наркотиков через тайники-закладки в подъездах домов и других местах, сообщая покупателям об их местонахождении после безналичной оплаты.

Общая сумма легализованных средств оценивается в 6,5 млн рублей. Полицией было изъято свыше 10 кг наркотических средств и психотропных веществ.

В зависимости от роли и степени участия злоумышленники обвиняются в совершении 56 преступлений. Речь идёт об уголовных делах, предусмотренных ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах»), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рязанские полицейские накрыли лабораторию по производству нескольких видов синтетических наркотиков, распространяемых на территории семи регионов России — Чувашии, Татарии, Липецкой, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Партия изъятого товара оценивается в 560 млн рублей.

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