Токио, , 08:03 — REGNUM В Японии планируется создание управления по делам детей — нового ведомства, задачей которого будет координация социальных и образовательных вопросов, связанных с несовершеннолетними. Об этом министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура 2 апреля сообщил на пресс-конференции в Токио.

«Что касается управления по делам детей, то правительство возьмёт на себя инициативу по координации работы с правящей партией и продолжит изучение этого вопроса», — сказал Тамура.

По его словам, в компетенции нового «детского» ведомства могут также оказаться вопросы жестокого обращения с детьми, социализации детей с ограниченными возможностями, а также борьбы с детской бедностью.

Как ранее отмечал телеканал NHK, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга инициировал создание нового управления в связи с тем, что в настоящее время в стране управление детскими учреждениями распределено по разным ведомствам, что порождает ряд труднопреодолимых проблем.

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