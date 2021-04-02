Уфа, , 08:02 — REGNUM Закон, которым повышается доступность финансовых ресурсов для аграриев, принят в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания приняли поправки в закон о развитии сельского хозяйства в регионе, согласно которым был расширен круг аграриев, имеющих право на господдержку.

«Закон расширяет доступность финансовых ресурсов для производителей сельскохозяйственной продукции. Доступные кредиты смогут получать в том числе организации и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты в сфере производства первичной сельскохозяйственной продукции, ее последующей переработки и продажи. В прежней редакции закона такая норма отсутствовала», — передает слова председателя госсобрания Константина Толкачева пресс-служба ведомства.

Толкачев подчеркнул, что эта поддержка очень важна при пандемии, поскольку ограничения отразились и на сельском хозяйстве, которое является стратегическим направлением.

«Необходимо максимально привлекать ресурсы в отрасль, создавать благоприятные условия для того, чтобы перспективные инвестиционные проекты в этой сфере были реализованы», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграриев в Башкирии намерены на три года освободить от уплаты сельхозналога.