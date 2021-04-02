Уфа, 2 апреля 2021, 08:02 — REGNUM Закон, которым повышается доступность финансовых ресурсов для аграриев, принят в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания приняли поправки в закон о развитии сельского хозяйства в регионе, согласно которым был расширен круг аграриев, имеющих право на господдержку.
Толкачев подчеркнул, что эта поддержка очень важна при пандемии, поскольку ограничения отразились и на сельском хозяйстве, которое является стратегическим направлением.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграриев в Башкирии намерены на три года освободить от уплаты сельхозналога.