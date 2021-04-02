Сургут, Югра, , 08:01 — REGNUM В Югре на стоянке в аэропорту Сургута столкнулись два самолёта — ATR-72 и ЯК-40. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошёл вечером 1 апреля 2021 года при техническом обслуживании самолетов. У ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В итоге был совершён наезд на рядом стоящее воздушное судно ЯК-40.

Самолеты получили механические повреждения. Пострадавших нет.