Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Общий размер финансовой помощи Украине от США на «обеспечение безопасности» с 2014 года превышает $2 млрд. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, опубликованном 1 апреля на его странице в Twitter.

Эта сумма включает $125 млн, которые Вашингтон также пообещал вскоре выделить Киеву. Министр добавил, что американские власти намерены наращивать объемы поддержки украинским военным для противодействия России.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля пресс-служба командования ВМС Украины объявило, что США передали украинской стороне десять скоростных катеров и более 70 надувных лодок, а также «прочее сопутствующее оборудование».

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