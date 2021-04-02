Якутск, , 08:40 — REGNUM В Якутске 2 апреля состоялось торжественное вступление в должность главы городского округа Евгения Григорьева («Единая Россия»), сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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После прозвучавшего гимна России, избранному мэру Евгению Григорьеву в национальном костюме вручили удостоверение главы и протокол территориальной избирательной комиссии об итогах выборов.

После этого Григорьев принёс присягу и официально вступил в должность главы Якутска.

По традиции новому мэру передали символический ключ столицы Якутии, как атрибут хозяина и руководителя и серебряный нагрудный знак главы — символ высшего должностного лица Якутска.

Нагрудный знак надела Григорьеву бывший мэр Сардана Авксентьева.

Глава Якутии Айсен Николаев на инаугурации не присутствовал, он находится в рабочей командировке в Москве. От него зачитали поздравление и напутствие, в котором акцент был сделан на том, что «Якутск должен стать бриллиантом севера России».

Всего в списки избирателей Якутска было внесено 200 тыс. 783 человека, в голосовании приняли участие 83 тыс. 762 избирателя. За Григорьева отдано 37 тыс. 83 голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта 2021 года избирком Якутска признал досрочные выборы главы города состоявшимися и действительными.