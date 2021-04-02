Камышлов, Свердловская область, , 07:56 — REGNUM В Камышлове Свердловской области спасли 14-летнюю девочку, которая застряла на высоте 30 метров. Она забралась на трубу котельной, а спуститься не смогла, пишут СМИ.

По данным Е1.ru, инцидент произошёл 1 апреля. Представители МЧС подтвердили журналистам, что факт, о котором рассказали очевидцы, действительно имел место.

«Прибывшие огнеборцы с помощью автолестницы помогли девочке спуститься, после чего передали ее медикам для осмотра», — отметили в ведомстве. И добавили, что для спасения школьницы с высоты выезжали четыре пожарных машины и одна единица спецтехники.