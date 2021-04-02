Южно-Сахалинск, , 07:56 — REGNUM Пожар произошел на территории автомойки в Южно-Сахалинске днем 2 апреля, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что возгорание произошло в помещении кафе по улице Гаражной. Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала о пожаре. К этому времени огнем была охвачена площадь 15 квадратных метров. В тушении пожара принимали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Смирныховском районе Сахалина произошел пожар в жилом доме. Общая площадь возгорания оценивалась в 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.