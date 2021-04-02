Ханты-Мансийск, , 07:52 — REGNUM В Югре с 1 апреля начали свою работу 22 призывных комиссии с соблюдением всех установленных противоэпидемиологических мер. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

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Во время весеннего призыва в Вооруженные силы РФ будут направлены более 1400 жителей Югры. На сборный пункт в Пыть-Яхе доставлены средства индивидуальной защиты и бактерицидные лампы для обеззараживания мест общего пользования. Спальные места и места в столовой расставлены с учётом санитарной дистанции.

Зарезервировано более трёх тысяч доз вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции для сотрудников военных комиссариатов.