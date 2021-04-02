Тайбэй, , 07:45 — REGNUM Не менее 36 человек погибли в результате крушения поезда на востоке Тайваня, сообщает пресс-служба местного министерства транспорта.

Железна дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, при сходе поезда с рельсов погибли 36 человек, еще 72 получили различные травмы. Сведений о состоянии здоровья пострадавших не приводится. Других подробностей также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на востоке Тайваня при въезде в тоннель сошел с рельсов пассажирский поезд. Отмечалось, что в вагонах находились не менее 350 пассажиров. На месте происшествия работают спасатели и медики, они помогают эвакуировать людей из разбившегося поезда. Причины произошедшего выясняются.

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