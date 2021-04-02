Абакан, , 07:45 — REGNUM Статистики сравнили цены на продовольственные товары в субъектах Сибирского федерального округа (СФО). По состоянию на 29 марта самая высокая цена на куриные яйца была зафиксирована в Абакане (Хакасия) — 85,26 рубля за десяток.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, самая низкая в СФО цена за десяток куриных яиц зафиксирована в Барнауле (Алтайский край) — 74,19 рубля.

В Томске десяток куриных яиц в среднем стоит 80,41 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, самый дорогой в Сибири хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки обнаружен также в Абакане — 78,01 рубля за кг.

Читайте также: Самый дорогой хлеб в Сибири обнаружен в Красноярске и Абакане