Челябинск, , 07:42 — REGNUM В Челябинске сотрудник одной из автомоек угнал «Мерседес» клиента и устроил на ней ДТП. Об этом сообщает региональное УМВД.

Машина принадлежит гражданину 1993 года рождения. Он оставил её с ключами у своего знакомого на этой автомойке и тот решил покататься. В итоге юноша 1997 года рождения совершил ДТП, в результате которого пострадал женщина-водитель.

Угонщик был пойман. Он отказался от освидетельствования на состояние опьянения. Теперь ему грозят административный арест и уголовный срок — до пяти лет колонии. Пока его отпустили под подписку о невыезде.