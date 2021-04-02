Кингстон, , 07:43 — REGNUM На Ямайке из-за коронавируса ввели ограничения на въезд для прибывающих из ряда стран Латинской Америки. Об этом 1 апреля сообщает радиостанция Radio Jamaica.

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Под ужесточение карантинных мер попадают путешественники, въезжающие на территорию Ямайки из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу и Чили. Как жители этих стран, так и находившиеся в них проездом не менее двух недель до предполагаемой даты прибытия на Ямайку. Для возвращающихся на родину жителей острова действует требование соблюдения двухнедельного карантина.

Новые требования введены до 13 апреля и могут быть продлены. Ранее власти Ямайки уже ввели запрет на въезд в страну из Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, все категории пассажиров из России, в том числе туристы, смогут посещать Кипр с 1 апреля в соответствии с решением правительства этой страны.

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