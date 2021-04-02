Благовещенск, , 07:41 — REGNUM В Благовещенске из хирургического корпуса кардиоцентра, где загорелась 2 апреля крыша здания, спасатели эвакуировали 67 пациентов. Медики продолжали операцию во время пожара, об этом в своём телеграм-канале написал мэр города Олег Имамеев.

Читайте также: В Приамурье загорелся кардиоцентр

Домой были отправлены 14 эвакуированных пациентов кардиоцентра. Ещё 49 человек разместили в Амурской государственной медицинской академии, троих отправили в областную клиническую больницу.

Продолжали оставаться в здании во время пожара девять человек — в операционном блоке находился один пациент и восемь медиков. Операция продолжалась.

Пожар на крыше здания кардиоцентра удалось локализовать. Устанавливаются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 2 апреля загорелась кровля здания кардиохирургического центра в Благовещенске.