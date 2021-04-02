Челябинск, , 07:34 — REGNUM Челябинские полицейские раскрыли два случая мошенничества, совершённых в отношении жительниц Миасса и Чебаркуля. Об этом сообщает региональное УМВД.

Так, жительница Чебаркуля 1966 года рождения лишилась 70 тыс. рублей. Сотрудникам полиции она рассказала, что разместила в интернете объявление о поиске сиделки. На него откликнулась одна из женщин, которая ввела её в заблуждение и убедила перевести деньги на её карту.

Также полицейские выявили факт мошенничества в отношении жительницы Миасса 1994 года рождения. Эта женщина потеряла 3200 рублей, которые совершенно добровольно перевела неизвестному якобы в качестве оплаты доставки выигранного ею музыкального оборудования.

В первом случае под подозрение попала жительница Пензы 1992 года рождения, а во втором — житель Ростовской области 1999 года рождения. Гражданке из Пензы грозит до шести лет колонии, а ростовчанину — до пяти лет. Пока их оставили на свободе.