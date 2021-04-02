Чебоксары, , 07:21 — REGNUM 5 апреля начнутся выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Мегаполис». По предварительной оценке, 98% вкладчикам возместят сбережения за счёт Фонда обязательного страхования вкладов. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам чебоксарского «Мегаполиса» стал Сбербанк. Всего планируется задействовать 70 подразделений банка-агента, в том числе в Чебоксарах — не менее 30.

АСВ информирует, что агентство начнёт выплату страхового возмещения 5 апреля. Заявления будут принимать в течение одного года.

«По оценкам агентства, 98% вкладчиков «Мегаполиса» получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского ООО КБ «Мегаполис» 26 марта 2021 года. Причиной стали «искажения финансовой отчетности». Размер страховой ответственности предварительно оценён в 2,9 млрд рублей.

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