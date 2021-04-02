Владивосток, 2 апреля 2021, 07:24 — REGNUM Генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок рассказал о дальнейшей судьбе ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт посольства и генконсульство США в России.
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Во Владивостоке генконсульство временно приостановило работу в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.
«Я с сожалением сообщаю, что генеральное консульство США во Владивостоке в ближайшее время не возобновит свою работу из-за критически низкой укомплектованности персоналом дипломатической миссии США в России.
Мы дорожим нашими взаимоотношениями с людьми и регионами Дальнего Востока — соседями, которых отделяют от нас ледяные воды Берингова пролива. Когда количество персонала будет достаточным, дипломатическая миссия США в России будет рада возобновить работу во Владивостоке», — сказал Луис Кришок.
Консул добавил, что с 1 апреля граждане США на Дальнем Востоке могут получать услуги в консульском агентстве США в Южно-Сахалинске, а также в консульском отделе посольства США в Москве.
Как сообщало ИА REGNUM, власти США затягивают выдачу виз сотрудникам российской дипмиссии и не продлевают разрешения на пребывание действующим дипломатам, заявил генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров.