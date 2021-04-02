Владивосток, , 07:24 — REGNUM Генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок рассказал о дальнейшей судьбе ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт посольства и генконсульство США в России.

Читайте также: США не спешат продлевать разрешение на пребывание дипломатам из РФ

Во Владивостоке генконсульство временно приостановило работу в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Я с сожалением сообщаю, что генеральное консульство США во Владивостоке в ближайшее время не возобновит свою работу из-за критически низкой укомплектованности персоналом дипломатической миссии США в России.

Мы дорожим нашими взаимоотношениями с людьми и регионами Дальнего Востока — соседями, которых отделяют от нас ледяные воды Берингова пролива. Когда количество персонала будет достаточным, дипломатическая миссия США в России будет рада возобновить работу во Владивостоке», — сказал Луис Кришок.

Консул добавил, что с 1 апреля граждане США на Дальнем Востоке могут получать услуги в консульском агентстве США в Южно-Сахалинске, а также в консульском отделе посольства США в Москве.

Кришок «Флаг США трижды поднимался и трижды спускался на дипломатических учреждениях США во Владивостоке. Я с нетерпением жду того дня, когда мы все увидим, как он будет поднят в четвертый раз».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США затягивают выдачу виз сотрудникам российской дипмиссии и не продлевают разрешения на пребывание действующим дипломатам, заявил генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров.